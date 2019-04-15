لاعب أيرلندا السابق: فيرجسون يتوقع فوز ليفربول بالدوري

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 15:13

كتب : FilGoal

فيرجسون

قال جوناثان والترز لاعب إبسويتش تاون ومهاجم أيرلندا السابق إن المدرب المخضرم السير أليكس فيرجسون يتوقع تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح والترز عبر إذاعة BBC Radio 5 "كنت أتحدث مع فيل باردسلي (لاعب بيرنلي وزميل والترز السابق)، سأقول اسما هنا، كان يجلس مع السير أليكس فيرجسون".

وواصل "جلس معه ويعتقد (فيرجسون) أن ليفربول سيفوز. يرى أن ليفربول الأقرب لأنه يعتقد أن مانشستر يونايتد سيخرج بشيء من مباراته أمام مانشستر سيتي".

أخبار متعلقة

منتخب مصر: أونيانجو حارس من العيار الثقيل.. لابد من استثمار أي فرصة أمامه بالفيديو - الأرجنتين تكسر هيمنة البرازيل وتتوج بلقب أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما‎ الأهلي يتدرب في سرية استعدادا لـ بيراميدز بعيدا عن الهدف المبهر.. كلوب يشيد بأداء صلاح التكتيكي أمام تشيلسي

ويحتاج ليفربول إلى تعثر سيتي مرة وحيدة والفوز في مبارياته الأربع المتبقية ليتوج بالدوري غائب عن خزينته منذ موسم 1989-1990.

وحقق ليفربول فوزا هاما يوم الأحد أمام ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-صفر وتتبقى له مواجهة كارديف سيتي وهدرسفيلد تاون ونيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون.

بينما يلعب سيتي أمام توتنام ومانشستر يونايتد وبيرنلي وليستر سيتي وبرايتون.

ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة حاليا بفارق نقطتين عن سيتي الذي له لقاء مؤجل.

ويأمل ليفربول أن يكون يونايتد سببا في فوزه بالدوري حين يستضيف جاره في دربي منتظر في 24 إبريل.

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي فيرجسون

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميرور: برشلونة يُجهز 100 مليون إسترليني للانقضاض على راشفورد 8 دقيقة | أوروبا
دي روسي ينضم لقائمة مصابي روما قبل مرحلة الحسم‎ 27 دقيقة | أوروبا
المصري يعلن سفر مدافعه إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي 32 دقيقة | الدوري المصري
مدرب طنطا يحكي واقعة طريفة لـ في الجول: احتفال كأس عصير القصب مستوحى من كلوب 37 دقيقة | مصر
مران الأهلي – مؤمن زكريا يشارك ويعقد جلسة مع عبد الحفيظ 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - المقاصة (0) - (1) بتروجت... طلبة والهدف الأول 56 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 رسميا – تعديل موعد مواجهة المصري والزمالك

قد ينال إعجابك