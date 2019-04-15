لاعب أيرلندا السابق: فيرجسون يتوقع فوز ليفربول بالدوري

قال جوناثان والترز لاعب إبسويتش تاون ومهاجم أيرلندا السابق إن المدرب المخضرم السير أليكس فيرجسون يتوقع تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح والترز عبر إذاعة BBC Radio 5 "كنت أتحدث مع فيل باردسلي (لاعب بيرنلي وزميل والترز السابق)، سأقول اسما هنا، كان يجلس مع السير أليكس فيرجسون".

وواصل "جلس معه ويعتقد (فيرجسون) أن ليفربول سيفوز. يرى أن ليفربول الأقرب لأنه يعتقد أن مانشستر يونايتد سيخرج بشيء من مباراته أمام مانشستر سيتي".

ويحتاج ليفربول إلى تعثر سيتي مرة وحيدة والفوز في مبارياته الأربع المتبقية ليتوج بالدوري غائب عن خزينته منذ موسم 1989-1990.

وحقق ليفربول فوزا هاما يوم الأحد أمام ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-صفر وتتبقى له مواجهة كارديف سيتي وهدرسفيلد تاون ونيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون.

بينما يلعب سيتي أمام توتنام ومانشستر يونايتد وبيرنلي وليستر سيتي وبرايتون.

ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة حاليا بفارق نقطتين عن سيتي الذي له لقاء مؤجل.

ويأمل ليفربول أن يكون يونايتد سببا في فوزه بالدوري حين يستضيف جاره في دربي منتظر في 24 إبريل.