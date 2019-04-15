جوارديولا: أتوقع فوز ليفربول بكل مبارياته المتبقية

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن ليفربول منافسه على لقب الدوري الإنجليزي سيفوز بكل مبارياته المتبقية في المسابقة.

سيتي حقق الفوز بنتيجة 3-1على حساب كريستال بالاس مساء الأحد في لندن، فيما انتصر ليفربول على تشيلسي 2-0 واستعاد الصدارة سريعا بفارق نقطتين، لكن سيتي لعب مباراة أقل.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنا سعيد للغاية بعد هذا الكم من المباريات".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد للغاية لمدة 75 أو 80 دقيقة، ثم سجلوا بعدها هدفا وفقدنا السيطرة لبضعة دقائق، لكني حقا مسرور".

وواصل "أتوقع أن يفوز ليفربول بكل مبارياته المتبقية".

وحقق مانشستر سيتي الفوز في أخر تسع مبارياته على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليستمر في سباق الحصول على اللقب مع ليفربول.

وعن هذا قال المدرب الكتالوني: "لعبنا بشخصية مذهلة في أخر شهرين أو ثلاثة، لقد جمعنا 183 نقطة في موسمين ولا يزال لدينا خمس مباريات أخرى، إنها أرقام رائعة وتظهر مدى الثبات الذي نتمتع به".

ولم ينسى المدير الفني الإشادة بالصلابة الدفاعية التي ظهر بها فريقه أمام كريستال بالاس، حيث أشاد بثنائي قلب الدفاعي فينسنت كومباني وأيمريك لابورت.

وعن هذا قال جوارديولا: "كريستيان بينتيكي قوي جدا في ألعاب الهواء، وكومباني أفضل مدافع لدينا في الرأسيات، بالطبع لديه الخبرة ويمكنه اللعب في مستوى عال".

وأنهى تصريحاته بقوله: "لابورت لعب بشكل مذهل، لقد قام بتوزيع اللعب والتبديل بين الأطراف".

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