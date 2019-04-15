صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

شخص واحد فقط احتل كل أغلفة الصحف الإنجليزية ليوم الاثنين، هذا الشخص ليس من رياضة كرة القدم.

الأسطورة تايجر وودز أسطورة لعبة الجولف سيطر بشكل مُطلق على كل أغلفة الصحف الإنجليزية، ورغم ذلك لم تنس الصحف ما فعله محترفنا المصري محمد صلاح أمام تشيلسي.

لماذا تايجر وودز؟

الأمريكي صاحب الـ 43 عاما نجح في التتويج بلقب " ماسترز أوجوستا" للجولف للمرة الخامسة في تاريخه، محققا اللقب الـ 15 في الجراند سلام.

هل تعلم متى كانت آخر مرة يتوج فيها تايجر وودز بأي دورة كبرى؟ منذ 11 عاما بالتمام والكمال.

تايجر وودز حقق لقب بطولة أمريكا المفتوحة في 2008، ومن ذلك الوقت ولم يحقق أي لقب كبير بل وتوقع البعض بأن مسيرته انتهت في رياضة الجولف.

في الفترة ما بين 2014 و2017 خضع الأسطورة لأكثر من 4 عمليات في الظهر.

فترة طويلة وقاسية للغاية لم يتوقع أي أحد بأنها سيعود بعدها للظهور على منصات التتويج من جديد. ولكن تايجر وودز عاد وحقق اللقب الغالي.

عودة تايجر وودز جعلته مسيطرا تماما على أغلفه الصحف التي نستعرضها معكم..

صحيفة جارديان نشرت صورة لـ تايجر وودز لتكتب "عودة الملك".

أما في الجانب الرياضي، فنشرت الصحيفة صورة لـ محمد صلاح وأخرى لـ رحيم ستيرلينج وكتبت "الضغط يتواصل".

وأضافت "سيتي وليفربول ينتصران ويبقيان الصراع كما هو لأسبوع آخر".

صحيفة "تايمز" نشرت صورة لاحتفال تايجر وودز ونشرت أيضا صورة لـ صلاح ورحيم.

وكتبت "ليفربول ينتصر على تشيلسي في الاختبار الأخير أمام الفرق الكبيرة".

صحيفة "ستار سبورت" خصصت الجزء الأعلى من غلافها لصورة احتفال صلاح بهدفه أمام تشيلسي.

وكتبت "الاستجابة المثالية".

وأوضحت "صلاح يُصمت جماهير تشيلسي وليفربول يعود للصدارة".

الأمور لم تختلف كثيرا في غلاف صحيفة (اكسبريس) ليتصدر تايجر وودز غلافها تحت عنوان "الأستاذ".

أما عن صلاح، فنشرت صورة لاحتفاله وكتبت "صلاح يُصمت جماهير تشيلسي".

صحيفة "مترو" برزت العودة الجنونية لـ وودز على منصات التتويج لتنشر صورة لاحتفاله وتكتب "العودة العظيمة".

صحيفة I نشرت صورة لاحتفال صلاح بهدفه لتكتب "صلاح المهاجم الرائع يضع ليفربول في مقدمة الدوري مجددا".

بينما في الجزء الرياضي من غلاف صحيفة "ميرور"، أشارت إلى "عودة تايجر وودز – صلاح ورحيم يواصلان الصراع على اللقب".

ليفربول انتصر بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا خارقا في الدقيقة 53 من تسديدة لا تُصد ولا تُرد بعد دقيقة واحدة من هدف ساديو ماني. (طالع التفاصيل)

وأنهى صلاح صيامه التهديفي في ملعب أنفيلد بعد 5 مباريات بلا تسجيل.

ووصل صلاح لهدفه الـ 41 مع ليفربول في كل البطولات على ملعب أنفيلد من 50 مشاركة.

ليرفع ليفربول رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف صاحب الـ83 نقطة بمباراة أقل.

ويمكنك اختيار التشكيل الأفضل لـ ليفربول من وجهة نظرك في باقي مباريات الدوري من هنا

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