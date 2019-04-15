كلوب يوضح حجم إصابة قائد ليفربول

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حجم إصابة جوردان هندرسون خلال فوز ليفربول على تشيلسي 2-0 على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

تم استبدال القائد بجيمس ميلنر في الدقيقة 77 من المباراة بعد أن تلقى ضربة على كاحله.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد أصيب هندرسون في كاحله بكدمة بسيطة، هذا كل شيء إلى حد كبير".

وأضاف المدرب الألماني "لقد كان على ما يرام بعد المباراة".

وشدد "هو يشعر بالقليل من الألم، لا مشكلة، إنها مؤلمة فقط وليست مشكلة".

نجمنا المصري محمد صلاح سجل هدفا صاروخيا وقاد الريدز للفوز 2-0 وتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ22 هدفا، 19 في الدوري الإنجليزي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورتو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويمكنك اختيار التشكيل الأفضل لـ ليفربول من وجهة نظرك في باقي مباريات الدوري من هنا

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