مبابي معترفا بالتقصير: لعبنا كمبتدئين أمام ليل

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 09:09

كتب : FilGoal

مبابي - باريس سان جيرمان - نيم

اعترف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بسوء مستوى فريقه يوم الأحد الذي كلفه خسارة ثقيلة أمام مضيفه ليل بنتيجة 5-1 في الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وقال لاعب فرنسا في تصريحات لقناة كانال+ بعد المباراة:"ذهبت المباراة من صندوق إلى صندوق، من جهة إلى أخرى. كنا مسيطرين على الموقف. سنتوج لاحقا، لكن حين تخسر لابد أن تخسر بطريقة معينة. لا يجب فقدان الشخصية بهذه الطريقة".

وواصل اللاعب البالغ عمره 20 عاما "كرة القدم تلعب في الميدان. اليوم كنا كالمبتدئين. علينا استعادة التركيز، هناك مباراة يوم الأربعاء، علينا التوقف عن الخسارة بهذا الشكل".

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حتى الدقيقة 36 كانت النتيجة التعادل بهدف لمثله قبل أن يطرد خوان بيرنات تاركا مبابي وبقية الرفاق منقوصين أمام وصيف البطولة.

وتحكم ليل في الشوط الثاني وأمطر شباك حامل اللقب مؤجلا تتويج باريس بلقب الدوري.

واحتاج باريس لتعادل فقط ليحسم اللقب ويوم الأربعاء يكفيه الخروج بنقطة من ملعب نانت ليتوج.

وانتقد لاعبو الفريق حكم المباراة أمام ليل أثناء دخولهم إلى غرفة الملابس. (شاهد)

مبابي باريس سان جيرمان

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