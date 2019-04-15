بالفيديو - الخليفي ومبابي ودراكسلر يهاجمون الحكم بعد كارثة ليل

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 01:04

كتب : FilGoal

دراكسلر - باريس سان جيرمان

صب أفراد نادي باريس سان جيرمان، غضبا شديدا على بينوا باستيين حكم مواجهة ليل، التي خسرها الفريق العاصمي 5-1.

باريس سان جيرمان احتاج إلى نقطة واحدة لحصد لقب الدوري الفرنسي رسميا، لكنه سقط بشكل مريع على أرض مُطارده، ليفوّت فرصة حسم المسابقة للجولة الثانية على التوالي. (طالع التفاصيل)

بعد المباراة، اتجه أفراد باريس سان جيرمان إلى غرفة خلع الملابس، والغضب بادٍ عليهم، بسبب قرارا الحكم.

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محطة "كانال بلوس" رصدت سخط لاعبي بي.إس.جي.، فخرج كيليان مبابي غاضبا وصرخ: "هذا الحكم سلبنا كأس الرابطة الفرنسية، وسلبنا لاعبينا، إنه يسلبنا كل شيء".

شكوى مبابي تأتي في إشارة إلى إدارة نفس الحكم لمواجهة جينجامب التي ودّع فيها باريس سان جيرمان كأس الرابطة الفرنسي وجُرد فيها من لقبه.

أما ناصر الخليفي رئيس النادي، فيظهر في المقطع قائلا: "نحتاج إلى الارتفاع بمستوى كرة القدم الفرنسية"، مكررا العبارة مرتين.

أكثر اللاعبين غضبا كان الألماني يوليان دراكسلر الذي حاول الاحتكاك بالحكم أثناء مروره وقال: "لديك تقنية الفيديو، لماذا لا تستعملها؟ اشرح لي السبب، اشرح لي السبب".

المباراة شهدت قرارت تحكيمية بارزة، إذ تعرض خوان بيرنات لاعب باريس سان جيرمان لبطاقة حمراء مباشرة، وقام الحكم بإلغاء هدف لـ كيليان مبابي بداعي التسلل أثناء التعادل 1-1 في الشوط الأول.

باريس سان جيرمان صار في حاجة إلى نقطتين إضافيتين لضمان الفوز بالدوري الفرنسي، بعد أن تقلص الفارق بينه وبين الوصيف ليل.

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