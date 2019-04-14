بالفيديو – ليل يهين باريس سان جيرمان بخماسية ويؤجل تتويجه بالدوري مجددا

للجولة الثانية على التوالي فشل باريس سان جيرمان في حسم لقب الدوري الفرنسي، بسقوطه الكبير على أرض ليل.

ليل سحق ضيفه باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب بيير ماوروي، في الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

توماس مونييه سجّل بالخطأ في مرمى فريقه باريس سان جيرمان، قبل أن يضيف نيكولاس بيبي، وجوناثان بامبا، وجابرييل ماجاليس، وجوزيه فونتي أهداف ليل الأخرى. بينما سجّل خوان بيرنات هدف باريس سان جيرمان الوحيد.

ليرفع ليل رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، مقلّصا الفارق مع باريس سان جيرمان المتصدر إلى 17 نقطة، إذ يمتلك الفريق العاصمي 81 نقطة مع مباراة أقل.

باريس سان جيرمان كان قادرا على حسم لقب الدوري في الجولة الماضية أمام ستراسبورج إن حقق الفوز، لكنه خسر بهدفين مقابل هدف واحد.

ليدخل بي.إس.جي مباراة ليل مستهدفا التتويج من أرض وصيفه، والتعادل كان يكفيه، قبل أن يتلقى درسا خماسيا قاسيا.

ليل تقدّم في النتيجة بالدقيقة السابعة مستفيدا من خطأ البلجيكي مونييه الذي أساء إبعاد الكرة، وأودعها مرمى فريقه باريس سان جيرمان.

لكن باريس سان جيرمان لم يقف متفرجا، وأدرك التعادل سريعا في الدقيقة 11 عن طريق الإسباني خوان بيرنات الذي تلقى تمريرة بديعة من كيليان مبابي.

بعد هذا الهدف، تلقى توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان عدة أنباء سيئة متتالية، بداية بإصابة تياجو سيلفا الذي خرج وعوّضه ثيلو كيرير في الدقيقة 16.

قبل أن يُصاب مونييه في الدقيقة 24، ليعوضه الشاب موسى ديابي.

بيرنات الذي كان سببا في عودة باريس سريعا للمباراة، تسبب في الدقيقة 36 في تأزم موقف فريقه، عندما خرج مطرودا ببطاقة حمراء مباشرة.

في الشوط الثاني فشل لاعبو باريس في إيقاف المد الهجومي لأصحاب الأرض، فتلقت شباكهم 4 أهداف متتالية.

نيكولاس بيبي سجّل في الدقيقة 51، قبل أن يضيف بامبا الهدف الثالث في الدقيقة 65.

فيما ابتعد ماجاليس بالنتيجة في الدقيقة 71، واختتم القائد البرتغالي المخضرم فونتي المهرجان بهدف خامس في الدقيقة 84.

ليصير باريس سان جيرمان في حاجة إلى نقطتين لحسم لقب الدوري الفرنسي.