فالفيردي عن تشكيلته المجنونة: فعلت ما يتوجب علي

السبت، 13 أبريل 2019 - 19:42

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة

يرى إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، أنه اتخذ القرار الصحيح بالدفع بمجموعة من البدلاء في مواجهة ويسكا.

برشلونة اكتفى بالتعادل 0-0 أمام ويسكا على ملعب إل ألكوراز بالجولة 32 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح فالفيردي بعد المباراة تعليقا على دفعه بفريق شبه كامل من البدلاء والشبان: "لقد أجرينا العديد من التغييرات على تشكيلتنا الذي شهدت ظهور مجموعة من اللاعبين لأول مرة، نحن سعداء على هذا الصعيد، كان من الممكن أن نقدم المزيد في الهجوم، ولكن نحن سعداء في العموم".

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واستفاض: "كان وضعا صعبا لأن العديد من اللاعبين الجدد شاركوا، ولكن هذا ما توجب علينا فعله اليوم. لم أرد إشراك نيلسون سيميدو وجوردي ألبا لأنهما لعبا في المباراة الماضية".

فالفيردي أشاد بلاعبيه الذين ظهروا للمرة الأولى، وهم جان كلير توديبو وموسى واجي وريكي بويج: "اللاعبون الجدد واجهوا صعوبات في البداية، بعد ذلك سيطر الهدوء عليهم بشكل أكبر. توديبو لعب مباراته الأولى، والأمر نفسه ينطبق على ريكي وموسى واجي".

وواصل: "اللاعبون الثلاثة تحسنوا مع مرور الوقت خلال المباراة، التوتر سيطر عليهم في البداية بسبب ظهورهم الأول والمسؤولية الواقعة على عاتقهم. توديبو تمتع بسرعة كبيرة، إنه لاعب مفيد لنا، سيتطور بالطبع".

وأتم: "واجي وريكي قاما بعمل رائع، علينا أن نسعد بمستواهما، الدفع بهما كان قرارا معقدا، فالأمر يكون أسهل عندما يظهر اللاعب للمرة الأولى وسط مجموعة تشارك بشكل مستديم، ولكن نحن سعداء على أي حال".

برشلونة ويسكا الدوري الإسباني

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