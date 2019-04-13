التشكيل - أسماء مغمورة تقود برشلونة في مواجهة ويسكا

دفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، بعدد من الوجوه الشابة في تشكيلة فريقه لمواجهة ويسكا.

برشلونة يحل ضيفا على ملعب إل ألكوراز الخاص بـ ويسكا لأول مرة في منافسات الدوري الإسباني تاريخيًا، بالجولة 32 من عمر المسابقة.

فالفيردي قرر إراحة بعض نجومه واستبعدهم تماما من قائمته المسافرة إلى إقليم أراجون، على رأسهم ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس، فيما يغيب إيفان راكيتيتش ولويس سواريز للإيقاف.

لتشهد تشكيلة برشلونة الظهور الأول للظهير الأيمن السنغال موسى واجي (20 عاما) الذي يلعب في الفريق الرديف، وهو أمر ينطبق على الفرنسي جان كلير توديبو (19 عاما) القادم من تولوز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما يشارك في خط الوسط ريكي بويج (19 عاما) في ظهوره الثاني عموما بالقميص الأول لـ برشلونة، والأول بالدوري الإسباني.

ويعود الفرنسي عثمان ديمبيلي للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به أمام أوليمبيك ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، فيما يتواجد ويسكا في المركز 20 -الأخير- برصيد 24 نقطة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: موسى واجي - جان كلير توديبو - خيسون موريّو - صامويل أومتيتي

الوسط: أرتورو فيدال - كارليس ألينيا - ريكي بويج

الهجوم: مالكوم - عثمان ديمبيلي - كيفن برنس بواتينج

دكة البدلاء: ياسبر سيليسن - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا - نيلسون سيميدو - فيليبي كوتينيو - أرتور ميلو - أبيل رويز

تشكيل ويسكا:

حراسة المرمى: ألبيرتو سانتاماريا

الدفاع: خورخي ميرامون - تشابيير إتشييتا - خورخي بوليدو - خابي جالان

الوسط: كريستيان ريفيرا - خوانبي أنيور - موي جوميز

الهجوم: تشيمي أفيلا - إنريك جايّجو - دافيد فيريرو

دكة البدلاء: أليكساندر يوفانوفيتش - مارتين مانتوفاني - داميان موستو - يانجيل هيريرا - جونزالو ميليرو - أليكس جايّار - كوتشو هيرنانديز

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