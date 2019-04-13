والده: نيمار باق مع باريس.. والشائعات ستظل حاضرة

أصر والد نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان على بقاء نجله بين صفوف الفريق الباريسي، وسط شائعات بإمكانية رحيله.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

نيمار انضم إلى صفوف باريس قادما من برشلونة في صيف 2017 في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، لتغير من معالم سوق الانتقالات منذ ذلك الوقت.

ومنذ ذلك الحين وشائعات رغبته في الرحيل عن بي إس جي مستمرة تارة تربطه بريال مدريد وأخرى بالعودة لبرشلونة.

ولكن والده قال لراديو مونت كارلو الفرنسي: "عقده مع باريس طويل الأمد، ونحن لم نصل إلى نهاية موسمه الثاني بعد".

وأضاف "العقد الأصلي لم ينته 50% منه بعد لذا على الجميع الاسترخاء لأن الشائعات ستظل حاضرة دوما في كرة القدم".

وأوضح "كل ناد سيحلم بالتعاقد مع لاعب مثله ولكن على جماهير باريس ألا تقلق لأن نيمار لن يرحل عن الفريق".

وأتم "نيمار يرغب في البقاء مع باريس سان جيرمان ومواصلة الفوز بالألقاب".

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