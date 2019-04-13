سولشاير يصر: بوجبا يضع كامل تركيزه مع يونايتد

السبت، 13 أبريل 2019 - 12:20

كتب : FilGoal

بوجبا

يصر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن لاعب بول بوجبا يضع كامل تركيزه مع الفريق وسط شائعات برغبة الأخير في الانتقال إلى ريال مدريد.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

ريال مدريد

العديد من التقارير الإسبانية تحدثت عن رغبة كلا من بوجبا وريال مدريد في إتمام الصفقة الموسم المقبل، ولكن المدرب النرويجي يؤمن بعكس ذلك.

وقال سولشاير في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "ربما يكون هناك حملة وربما يكون هناك ضغط، لا يمكنك أن تعرف أبدا ما يحدث".

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وأضاف "في محادثاتي مع بوجبا كان دائما إيجابيا هنا ولا أرى اختلاف بشأنه عندما أتحدث معه. إنه يركز على أدائه مع الفريق".

وتابع حديثه "هو لاعب فخور ودائما يحب تقديم أفضل ما لديه . بعد 15 دقيقة أمام برشلونة يمكن الحديث عن أداء فريد وسكوت مكتوميناي، ولكني أرى أن بوجبا سمح لنا باللعب".

وواصل "كان متراجعا للخلف بعض الشيء خاصة في الشوط الأول لكن الأداء البدني الذي قدمه كان مذهلا، قدم أعلى مجهود له ولم يسبق له الركض بقميص يونايتد بهذا الشكل".

وأتم "أداؤه وسلوكه كانا رائعين معنا".

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