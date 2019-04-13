محمد الشامي: فوز المصري على الزمالك سلاح ذو حدين أمام الإسماعيلي
السبت، 13 أبريل 2019 - 12:02
كتب : ياسر الشريف
يرى محمد الشامي لاعب الإسماعيلي أن فوز المصري على الزمالك يحمل وجهين: الأول ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه مما يزيد من صعوبه اللقاء، والثاني: خوضهم مباراة الأحد بأقل حماس وجدية عن اللقاء الأول.
محمد الشامي
النادي : الإسماعيلي
وقال في تصريحات صحفية إن مواجهة المصري صعبة على الجانبين بصفه عامة لرغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية.
وتابع أنه يعلم جيدا النادى المصري فقد سبق و لعب ضمن صفوفه، وفي حالة حصوله على فرصة سيبذل قصارى جهده لترجيح كفة الدراويش.
ويواجه الإسماعيلي نظيره المصرى يوم الأحد في إطار الجولة الــ29 بالدوري الممتاز.
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