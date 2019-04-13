محمد الشامي: فوز المصري على الزمالك سلاح ذو حدين أمام الإسماعيلي

يرى محمد الشامي لاعب الإسماعيلي أن فوز المصري على الزمالك يحمل وجهين: الأول ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه مما يزيد من صعوبه اللقاء، والثاني: خوضهم مباراة الأحد بأقل حماس وجدية عن اللقاء الأول.

وقال في تصريحات صحفية إن مواجهة المصري صعبة على الجانبين بصفه عامة لرغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية.