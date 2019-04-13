محمد الشامي: فوز المصري على الزمالك سلاح ذو حدين أمام الإسماعيلي

السبت، 13 أبريل 2019 - 12:02

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي - الإسماعيلي

يرى محمد الشامي لاعب الإسماعيلي أن فوز المصري على الزمالك يحمل وجهين: الأول ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه مما يزيد من صعوبه اللقاء، والثاني: خوضهم مباراة الأحد بأقل حماس وجدية عن اللقاء الأول.

وقال في تصريحات صحفية إن مواجهة المصري صعبة على الجانبين بصفه عامة لرغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع أنه يعلم جيدا النادى المصري فقد سبق و لعب ضمن صفوفه، وفي حالة حصوله على فرصة سيبذل قصارى جهده لترجيح كفة الدراويش.

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ويواجه الإسماعيلي نظيره المصرى يوم الأحد في إطار الجولة الــ29 بالدوري الممتاز.

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