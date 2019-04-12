خاص هاني أبو ريدة لـ في الجول: عكس الجميع أرى مجموعتنا صعبة.. ونحدد برنامج الاستعداد خلال أيام

الجمعة، 12 أبريل 2019 - 23:03

كتب : عاطف شادي

هدف أيمن أشرف مع منتخب مصر في النيجر

يرى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية صعبة على عكس ما يراه أغلب الناس.

مصر وقعت في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، رفقة منتخبات الكونغو الديموقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي. (تعرف على القرعة كاملة من هنا)

وقال أبو ريدة في تصريحات لـ FilGoal.com: "عكس الجميع، أرى مجموعتنا في أمم إفريقيا صعبة".

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وأوضح "واجهنا أوغندا كثيرا في الفترة الأخيرة، فزنا عليهم بصعوبة في تصفيات كأس العالم في مصر وخسرنا منهم في أوغندا، قبل أن نفوز بصعوبة أيضا في أمم إفريقيا".

أبو ريدة أكمل "الكونغو الديموقراطية بين أكثر المنتخبات الصعبة التي تواجه مصر تاريخيا، لذلك أرى مجموعتنا قوية وليس كما يراها الناس".

واستدرك "لكن من الجيد أن البداية ستكون بمواجهة زيمبابوي، لأن الفوز سيفرق معنا كثيرا في مشوار البطولة ويجعلنا نستمر لنهاية البطولة".

وواصل "في كل الأحوال، لا يجب الحديث عن المجموعة ومدى صعوبتها، لأن هدفنا هو اللقب وليس عبور تلك المجموعة".

وانتقل رئيس اتحاد الكرة للحديث عن برنامج استعداد المنتخب الوطني للبطولة، فقال "خلال أيام سنجلس مع الجهاز الفني، لنبحث كيفية الاستعداد للبطولة".

وأتم "مبدئيا الجهاز الفني طلب مباراتين وديتين، والمعسكر سيبدأ يوم 6 يونيو المقبل، لكننا سنجلس معهم لتحديد هوية المنتخبين الذين سنواجههما، بجانب مكان المعسكر وإن كان غالبا سيكون في برج العرب.

وتستعد مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفي حضور 24 منتخبا لأول مرة.

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