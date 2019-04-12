تقرير: ريال مدريد حدد ثمن الاستغناء عن بيل

قالت صحيفة آس الإسبانية إن ريال مدريد قرر الاستغناء عن لاعبه جاريث بيل لتوفير مال لازم لإبرام صفقة قوية وحدد مبلغا قدره 130 مليون يورو لبيع مهاجم ويلز.

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والمبلغ كبير لكن أشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يراه عاديا بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة والتي وصلت إلى 222 مليون يورو (نيمار) و180 مليون يورو (كيليان مبابي) و160 مليون يورو (فيليب كوتينيو) و120 مليون يورو (عثمان ديمبيلي).

ويثق النادي الملكي في رغبة أندية إنجلترا في الحصول على اللاعب الذي تألق من قبل مع ناديي ساوثامبتون وتوتنام.

وكتبت الصحيفة أن المفاوضات قد تنتهي بقبول ريال مدريد التخلي عن اللاعب بقيمة أقل من 130 مليون يورو.

وأوضحت أن راتب بيل، الذي يحصل على دخل صاف قدره 15 مليون يورو سنويا، يجعل أندية معدودة تستطيع الظفر بخدمات اللاعب البالغ عمره 29 عاما.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيكون سعيدا إذا ناقش إمكانية استبدال بيل ببول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، وقتها لن يدفع الفريق الإسباني مالا كثيرا وهذا خيار قائم بقوة.

وأتمت بأن صفقة تبادلية قد تتم برحيل بيل إلى بيته القديم توتنام وقدوم كريستيان إريكسن الدنماركي.