حارس الإسماعيلي يعتذر عن انفعاله على إبراهيم نور الدين

الخميس، 11 أبريل 2019 - 17:30

كتب : FilGoal

محمد فوزي الإسماعيلي

اعتذر محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي عن انفعاله ضد الحكم إبراهيم نور الدين خلال مباراة الجونة أمس الأربعاء في بطولة الدوري المصري.

وتعادل الإسماعيلي 2-2 مع الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري.

وصرح فوزي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "كانت هناك مخالفة ضد أحمد حسن مكي مهاجم الجونة قبل احتساب ركلة الجزاء، لقد دفع مكي زميلي أحمد أيمن مما أسفر عن وقوعي على الأرض ولم أكن قادرا على النهوض أو سماع صوت صافرة الحكم".

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وأضاف حارس الدراويش "شعرت بدوار شديد، لذا ركضت نحو الحكم إبراهيم نور الدين بطريقة غير طبيعية، وأعتذر عما بدر مني وانفعالي ضده".

وأشار فوزي "احتساب ركلة جزاء ضد الإسماعيلي في هذا التوقيت كان أمر استفزازي بشكل غير طبيعي، لأننا بذلنا جهدا كبيرا وتقدمنا في النتيجة واللاعبون أدوا ما عليهم، فالهدف الأول للجونة تسلل كما أن ركلة الجزاء التي احتسبت للإسماعيلي لم تكن صحيحة تماما".

وانتقل حارس الإسماعيلي للإشادة بمدربه سعفان الصغير قائلا "سعفان يجيد صناعة حراسة المرمى مثل محمد صبحي ومحمد عواد، فهو يجيد التعامل النفسي مع الحراس وإخراج أفضل ما لديهم، ويؤثر كثيرا في قدراتهم، وله فضل كبير في المستوى الذي وصلت إليه، لذا أشكره كثيرا".

وأتم تصريحاته "أنا من كفر البطيخ بلدة عصام الحضري، أتمنى أن أصل إلى ربع مستواه، لقد تدربت معه ولعبت ضده مرتين أو ثلاثة عندما كنت لاعبا بصفوف غزل المحلة".

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