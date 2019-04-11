قرعة الكأس الذهبية تضع أمريكا ضد بنما والمكسيك تواجه كندا

الخميس، 11 أبريل 2019 - 10:23

كتب : FilGoal

أمريكا

أسفرت قرعة الكأس الذهبية 2019، بطولة منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي، عن وقوع أمريكا البلد المنظم وحامل اللقب أمام بنما وجيانا وترينداد وتوباجو في المجموعة الرابعة.

بينما تلعب المكسيك في المجموعة الأولى ضد كندا وكوبا ومارتينيك ووقعت جامايكا وصيفة النسخة الماضية في المجموعة الثالثة مع هندوراس والسلفادور وكوارساو.

وتقام البطولة في أمريكا وجامايكا وكذلك كوستاريكا التي تواجه هايتي ونيكاراجوا وبرمودا في المجموعة الثانية.

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وتبدأ النسخة رقم 15 من البطولة في 15 يونيو المقبل بلقاء كندا ومارتينيك ويقام النهائي في ملعب سولدر فيلد بولاية شيكاجو الأمريكية في 7 يوليو.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا لأول مرة بعدما شهدت النسخ الأخيرة مشاركة 12 فريقا.

وتنص قواعد البطولة على تأهل فريق واحد إلى النهائي من المجموعتين الأولى والثانية، وكذلك منتخب واحد من المجموعتين الثالثة والرابعة.

في الدور نصف النهائي يلعب الفائز من مواجهة بطل المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية، ضد الفائز من مواجهة وصيف المجموعة الأولى ضد بطل المجموعة الثانية.

وكذلك الحال في المجموعتين الثالثة والرابعة مما يرجح أن النهائي قد يكون بين أمريكا والمكسيك.

وتحمل أمريكا اللقب بالفوز على جامايكا في 2017 بنتيجة 2-1.

والمكسيك أكثر منتخب توج بالبطولة (7 مرات) يليه أمريكا (6) وحققت كندا اللقب مرة وحيدة كانت في 2000.

الكأس الذهبية أمريكا المكسيك

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