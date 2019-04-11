سمولينج رغم الخسارة: تصدينا جيدا لبرشلونة

يرى كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد أن فريقه قدم أداء طيبا رغم الخسارة بهدف أمام برشلونة يوم الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال الإنجليزي في حديث لقناة NBC:"الفريق كله، استطعنا إبطال مفعولهم".

وواصل "أعتقد أن ديفيد دي خيا تصدى مرة وحيدة لفرصة أخرى (بخلاف الهدف). علمنا أن علينا اللعب بحدة لم يتعودوا عليها".

وقدم يونايتد أداء جيدا لكن فشل في هز شباك الحارس مارك أندريه تير شتيجن ليخسر المباراة أمام رفاق ليونيل ميسي.

ويحل رفاق سمولينج ضيوفا على برشلونة يوم الثلاثاء في مباراة الإياب وقبلها يستضيف وست هام يونايتد يوم السبت في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.