ساري: درينكووتر خارج حساباتي.. أخبرته بذلك قبل عدة أشهر

30 دقيقة فقط إجمالي ما خاضه داني درينكووتر في صفوف تشيلسي هذا الموسم، والمدرب ماوريتسيو ساري لا ينوي تغيير ذلك.

المدرب الإيطالي تحدث إلى الصحفيين على هامش مباراة فريقه أمام سلافيا براج التشيكي، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وصرّح ساري عن وضع لاعبه الإنجليزي: "هو يعرف جيدا بأنه لم يلعب أبدا لأنه لا يلائم أسلوبي وطريقتي في اللعب، أخبرته بكل ذلك في أغسطس الماضي".

مضيفا: "أعرَب عن تقديره لما قلته، ولكنه قرر البقاء في تشيلسي، لماذا قرر البقاء؟ لا أدري. لعله كان يأمل في أن أغيّر طريقتي، أعتقد ذلك".

درينكووتر ظهر لـ30 دقيقة في مواجهة مانشستر سيتي في أولى مباريات الموسم، لكنه تجمّد منذ ذلك الحين: "لا أستطيع فعل أي شيء له. أي لاعب يرغب في اللعب دائما، ولذا لا أستطيع عمل أي شيء له".

وشدد ساري: "تجمعني علاقة جيدة للغاية معه حاليا، ولكن لا أستطيع إرضائه كلاعب. الأمر صعب للغاية ولكنه يفهم الموقف".

وتحوّل المدرب للحديث عن مباراة سلافيا براج: "تنتظرنا مباراة مهمة للغاية في الدوري الأوروبي، وأريد من اللاعبين أن يفكروا في الدوري الأوروبي فقط".

وأتم محذرا: "علينا أن نتحلى بالحذر، إنها مباراة خطيرة. سجلوا 6 أهداف في شباك إشبيلية، لذا علينا أن ندافع بشكل جيد".

درينكووتر (29 عاما) لا يعاني داخل الملعب فقط، بل خارجه أيضا.

اللاعب الدولي الإنجليزي السابق تم إيقافه بواسطة الشرطة قبل أيام لقيادته سيارته تحت تأثير الكحوليات. (طالع التفاصيل)