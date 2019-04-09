الصورة بألف كلمة.. اتهام درينكووتر بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد تورطه في حادث

اتهمت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء داني درينكووتر لاعب وسط تشيلسي بالقيادة تحت تأثير الكحول.

شرطة تشيشير البريطانية أصدرت بيانا كشفت من خلاله "تم اتهام رجل يبلغ 29 عاما بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد حادث وقع في مقاطعة تشيستر – وتم القبض على درينكووتر يوم الاثنين بعد الحادث".

وأطلقت الشرطة سراح داني درينكووتر بكفالة على أن يُمثل أمام المحكمة في الـ 13 من شهر مايو.

صحيفة ميرور البريطانية وصحيفة ذا صن نشرا صور عديدة لما بعد القبض على درينكووتر.

والصورة بألف كلمة

إذاعة بي بي سي البريطانية بدورها أشارت إلى "حادث السيارة تسبب في إصابة 3 أشخاص بينهم امرأتين بإصابات طفيفة".

درينكووتر صاحب الـ 29 عاما من أكاديمية مانشستر يونايتد ولكنه لم يظهر في أي مباراة مع الفريق الأول ليخوض رحلة الإعارة مع هدرسفيلد ثم كارديف ثم واتفورد ثم بارنسلي، قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى ليستر سيتي.

مع ليستر، كتب درينكووتر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي وتاريخ الدوري الإنجليزي بعدما حقق مع ليستر لقب الدوري موسم 2015-16.

بعد موسم التتويج انتقل لاعب الوسط الإنجليزي إلى تشيلسي في صيف 2017.

ولم يظهر درينكووتر إلا في 23 مباراة مع البلوز تشيلسي وسجل مرة واحدة ولم يصنع منذ انضمامه للفريق اللندني.

هذا الموسم، لم يلعب داني سوى 30 دقيقة فقط في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي.

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