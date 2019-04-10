محدّث مباشر في ليلة الأبطال - أياكس (1) (1) يوفنتوس.. جوووول مبكر

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 20:42

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - أياكس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أياكس أمستردام ويوفنتوس، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق.49 نيكولاس تاليافيكو يطلق قذيفة يسارية تمر بجوار مرمى يوفنتوس بقليل

ق.46 دافيد نيريس يدرك التعادل لـ أياكس بعد 30 ثانية من انطلاق الشوط الثاني بتسديدة يمينية رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 هدف أول لـ كريستيانو رونالدو بضربة رأسية بعد عرضية مواطنه البرتغالي جواو كانسيلو

ق.36 كريستيانو رونالدو يهيء كرة رأسية لـ بيرنارديسكي، والأخير يسدد بجوار القائم الأيمن بقليل

ق.25 تسديدة صاروخية من فان دي بيك لاعب وسط أياكس تمر مباشرة بجوار مرمى يوفنتوس

ق.18 حكيم زياش يسدد كرة قوية وتشيزني حارس مرمى يوفنتوس يتصدى بصعوبة ويبعدها نحو الركنية

ق.2 بيرنارديسكي يتقدم ويطلق تسديدة قوية بالقدم اليسرى تمر أعلى عارضة أياكس بقليل

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

ليلة الأبطال يوفنتوس أياكس

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