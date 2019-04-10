بالصور – ما لم يلتقطه البث التليفزيوني في اقتحام مشجع توتنام للملعب

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 01:14

كتب : FilGoal

فابيان ديلف - مانشستر سيتي

صبت جماهير توتنام هوتسبير غضبا كبيرا على فابيان ديلف لاعب مانشستر سيتي أغلب فترات الشوط الثاني.. قبل أن يتطور الأمر إلى أسوأ.

توتنام حقق فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر سيتي بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

المباراة حملت مذاقا مُرا رغم ذلك، بخروج النجم هاري كين مصابا وعدم إجماله المباراة مع فريقه توتنام، بعد تدخُل عنيف من فابيان ديلف.

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لتقوم جماهير توتنام بإطلاق صافرات الاستهجان في حق ديلف كلما لمس الكرة لما تبقى من دقائق.

قبل أن تشهد الدقيقة الأخيرة مشهدا غريبا، باقتحام أحد مشجعي توتنام لأرض الملعب، واتجاهه مباشرة نحو ديلف الذي بدا غاضبا وقام بدفع الكرة بقوة قبل أن يتوجه نحو المشجع.. وهنا قام المخرج ببث لقطات لجوانب أخرى من الملعب.

البروتوكول التليفزيوني في نقل مباريات كرة القدم، ينص على عدم نقل لقطات من أرض الملعب عند اقتحام المشجعين، حتى لا يتحقق غرضهم أحيانا بلفت الانتباه.

ما حدث بعد اقتحام المشجع، وهو ما نقلته الصور بعد المباراة، هو أن ديلف توجّه إليه وقام بدفعه، قبل أن يتدخل رجال الحماية المدنية لاصطحابه خارجا.

بث المباراة الرسمي أظهَر ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام أثناء مغادرته أرض الملعب، ليتبيّن أنه هبط بدوره للحديث إلى المشجع وتهدئته والمساعدة في اصطحابه خارجا.

المدرب الأرجنتيني الذي ظهر ممتعضا من تصرف المشجِع بعد هذه اللقطة، اعترف في تصريحاته بعد المباراة أن نجمه هاري كين قد يبتعد حتى نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي توتنام

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