ضربة موجعة.. هاري كين يخرج مصابا من مواجهة مانشستر سيتي

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 22:30

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام - مانشستر سيتي

تلقى فريق توتنام ضربة موجعة بعدما خرج هاري كين مصابا من مواجهة مانشستر سيتي.

توتنام يستضيف مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي مع إثارة كبيرة وتألق هوجو لوريس أمام ركلة جزاء سيرخيو أجويرو.

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وفي الدقيقة 55 وفي كرة مشتركة بين فابيان ديلف وهاري كين، فشل الأخير في الوقوف على قدمه من جديد.

وظهر هاري كين وهو يغادر أرضية ملعب المباراة تماما، وهو مسنودا على كتف أحد أعضاء الجهاز الطبي لـ توتنام.

هاري كين عاد مؤخرا من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر جعلته يغيب لمدة شهر ونصف.

والآن نجم السبيرز يخرج مصابا وقد يغيب عن فترة هي الأهم في موسم توتنام، في المنافسة على إنهاء الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي إلى جانب مواجةة الإياب أمام مانشستر سيتي.

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