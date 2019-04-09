بالفيديو – لوريس يا رباه.. حارس توتنام يتألق أمام ركلة جزاء أجويرو

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 21:35

كتب : FilGoal

أجويرو - لوريس - مانشستر سيتي - توتنام

تألق هوجو لوريس حارس مرمى توتنام أمام ركلة جزاء مبكرة سيرخيو أجويرو في قمة إنجليزية في دوري الأبطال.

توتنام يستضيف مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الإثارة بدأت منذ اللحظة الأولى ووصلت لقمتها في الدقيقة العاشرة بعدما اتجه حكم المباراة لتقنية الفيديو بعد تسديدة رحيم ستيرلينج والتي اصطدمت في داني روز.

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تقنية الفيديو أظهرت اصطدام الكرة في يد داني روز، ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وتكفل أجويرو بتسديدة ركلة الجزاء إلا أن لوريس تألق وحافظ على نظافة شباك فريقه في الملعب الجديد.

ونجح لوريس في التصدي لكل ركلات الجزاء التي احتسبت على توتنام في 2019. 3 ركلات جزاء بنسبة نجاح 100%.

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