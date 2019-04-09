بالفيديو – ليفربول يبدأ بهز الشباك مبكرا.. نابي كيتا يدك بورتو بعد 5 دقائق فقط

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 21:15

كتب : FilGoal

نابي كيتا - فيرمينو - ليفربول

لم يحتج ليفربول سوى خمس دقائق فقط من أجل هز شباك بورتو والإعلان عن تقدمه في النتيجة.

ويستضيف ليفربول منافسه بورتو اليوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة الخامسة أرسل جيمس ميلنر تمريرة بينية من الخلف إلى ساديو ماني الذي انطلق في الناحية اليسرى.

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ومرر ماني الكرة من بين مدافعي بورتو إلى روبرتو فيرمينو الذي تواجد داخل منطقة الجزاء.

وبدوره مرر فيرمينو الكرة إلى نابي كيتا الذي تواجد على حدود منطقة الجزاء وسدد اللاعب الغيني مباشرة وارتطمت تصويبته بلاعب بورتو وسكنت شباك إيكر كاسياس.

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