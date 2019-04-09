تشكيل #ليلة_الأبطال – صلاح يقود هجوم ليفربول.. وميلنر ظهير أيسر وعودة لوفرين

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه للقاء بورتو اليوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل مشاركة جيمس ميلنر كظهير أيسر بدلا من أندرو روبرتسون الذي يغيب للإيقاف.

فيما يعود ديان لوفرين للدفاع بدلا من جويل ماتيب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: جيمس ميلنر- فيرجيل فان دايك- ديان لوفرين- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينو- نابي كيتا- جوردان هندرسون

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - محاولات الزيادة لم تنجح.. 30 ألفا في مباراة الأهلي وصن داونز

مصدر في الكاف لـ في الجول: أبو تريكة و3 مصريين في "قائمة الأساطير" المدعوة لقرعة كأس الأمم

الأهلي لـ في الجول: نشكر الأمن على تفهمه.. لكن نطمح لزيادة عدد الجمهور ضد صن داونز

توتنام ومانشستر سيتي.. نظرة سريعة قبل الصدام الأوروبي

عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد الإعلان عن جدول الدوري كاملا