تشكيل #ليلة_الأبطال – صلاح يقود هجوم ليفربول.. وميلنر ظهير أيسر وعودة لوفرين

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 19:51

كتب : FilGoal

هندرسون - ليفربول - ساوثامبتون - محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه للقاء بورتو اليوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل مشاركة جيمس ميلنر كظهير أيسر بدلا من أندرو روبرتسون الذي يغيب للإيقاف.

فيما يعود ديان لوفرين للدفاع بدلا من جويل ماتيب.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: جيمس ميلنر- فيرجيل فان دايك- ديان لوفرين- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينو- نابي كيتا- جوردان هندرسون

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