قائمة الإسماعيلي - استدعاء أول للشاب إبراهيم حسن أمام الجونة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 19:16

كتب : ياسر الشريف

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف

أعلن سيدومير يانيفسكي المدير الفني لنادي الإسماعيلي، عن قائمة تضم 19 لاعبا لخوض مباراة الجونة غدا الأربعاء.

الإسماعيلي يستقبل الجونة على استاد الجيش في السويس، بمباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

وشهدت القائمة استدعاء أول للشاب إبراهيم حسن في خط الوسط، مع غياب محمد مجدي مصطفى للإيقاف بعد تحصله على بطاقة حمراء أمام بيراميدز في المباراة الماضية.

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الإسماعيلي يحتل المركز السابع في الدوري المصري برصيد 35 نقطة من 24 مباراة خاضها، بينما يتواجد الجونة في المركز 12 بـ31 نقطة.

قائمة الإسماعيلي لمباراة الجونة:

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمود رضا

الدفاع: طارق طه – محمود المتولي – باهر المحمدي – محمد هاشم – ريتشارد بافور – أحمد أيمن

الوسط: محمد الضرف – محمود عبد العاطي "دونجا" – عبد الرحمن مجدي – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامي – كريم بامبو – إبراهيم حسن – إبراهيم عبد الخالق

الهجوم: أودا مارشال – بينسون شيلونجو

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