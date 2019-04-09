سكاي: بايرن يراقب موقف جوندوجان مع سيتي

العمل من أجل صفقات الصيف وتدعيم الفريق لا يزال مستمرا.. بايرن ميونيخ أبرم صفقتين في الدفاع والآن يبحث عن تقوية خط الوسط استعدادا للموسم الجديد.

إيلكاي جوندوجان النادي : مانشستر سيتي بايرن ميونيخ

شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الألمانية كشفت عن مراقبة بايرن ميونيخ لموقف إليكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي مع ناديه الإنجليزي.

رغبة بايرن في تدعيم خط وسط فريقه تضع جوندوجان ضمن المطلوبين في النادي الألماني الصيف المقبل.

ولكن بالتأكيد بايرن سيواجه صعوبة في ضم جوندوجان إذا تمسك اللاعب بالاستمرار مع ناديه الإنجليزي ومع المدرب جوسيب جوارديولا.

ويستمر تعاقد جوندوجان البالغ من العمر 28 عاما مع سيتي لعام 2020.

وشارك الدولي الألماني مع مانشستر سيتي هذا الموسم في 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

زلزال هز بايرن ميونيخ بخروج الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 8 سنوات بالخسارة أمام ليفربول.

ما دفع النادي الألماني لبداية سوق الانتقالات مبكرا والتعاقد مع لوكاس هيرنانديز مدافع أتليتكو مدريد ومنتخب فرنسا. والتعاقد أيضا مع مواطنه بينجامين بافارد ظهير أيمن شتوتجارت.

وتأتي أخبار وتقارير اهتمام بايرن بالكثير من اللاعبين بعد تصريحات أولي هونيس رئيس النادي الذي أكد خلالها أن العملاق البافاري سيشهد موسم انتقالات صيفي تاريخي لتدعيم صفوف الفريق.

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