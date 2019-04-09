ليلة_الأبطال – مؤتمر فالفيردي عن عدم تكرار ما حدث أمام ليون ضد يونايتد.. والنهوض من النكسة

لا يريد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تكرار ما حدث من فريقه أمام ليون في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا حينما تعادل سلبيا بدون أهداف خارج ملعبه وذلك حينما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد.

ويحل برشلونة غدا الأربعاء ضيفا على ملعب أولد ترافورد لملاقاة مانشستر يونايتد في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "نريد التسجيل غدا في أولد ترافورد في الجولة الماضية لم نستطع فعل ذلك والآن لا نريد تكرار الأمر".

وواصل "مثل هذه المباريات الكبيرة لا تحسم بمواجهة واحدة لذلك علينا أن نلعب المباراتين بأعلى مستوى لنتأهل إلى نصف النهائي".

وعن كون برشلونة المفضل للتأهل قال: "التوقعات لا تهم نحن نريد الفوز فقط فأي فريق متواجد في تلك المرحلة مرشح للفوز باللقب ويونايتد دائما خصم صعب خاصة إنهم سيلعبون في ملعبهم وأمام جماهيرهم".

وحذر فالفيردي فريقه من عدم الانتباه لما قام به يونايتد ضد باريس سان جيرمان في دور الـ16.

وتابع "عندما تصل لتلك المباريات فالحماس الكبير يعطيك دفعة قوية للأمام لتخطي أي عقبات وشاهدنا ذلك من يونايتد ضد سان جيرمان".

وعن هل تجاوز برشلونة ما حدث الموسم الماضي أمام روما وتوديع البطولة من ربع النهائي قال: "كل اللاعبين يتحلون بثقة كبيرة في أنفسهم تمكنا من النهوض من النكسة التي حدثت الموسم الماضي".

وأتم فالفيردي "هو أمر رائع ولكن النهوض من النكسة لا يضمن لك شيء مازال أمامنا طريقا كبيرا".

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