ليلة_الأبطال – مؤتمر بيكيه: لا يجب أن نترك يونايتد على قيد الحياة مثل سان جيرمان

حذر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة فريقه من السماح لمانشستر يونايتد بالبقاء على قيد الحياة في مواجهة الفريقين وطالبهم بإنهاء الأمور مبكرا حالما أتيحت الفرصة لهم.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

ويحل برشلونة غدا الأربعاء ضيفا على ملعب أولد ترافورد لملاقاة مانشستر يونايتد في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بيكيه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "شاهدت مباراتي يونايتد وباريس سان جيرمان وأعتقد أن الفريق الفرنسي لعب جيدا هنا في إنجلترا".

قبل أن يستدرك "لكن لا يمكن أن تترك مانشستر يونايتد على قيد الحياة إن أتيحت لك فرصة إنهائهم فعليك باستغلالها لأن يونايتد فريق كبير ولديه تاريخه وفي باريس خاضوا اللقاء بلاعبي الأكاديمية وانتصروا وتأهلوا".

وبسؤاله ماذا لو فاز برشلونة بنتيجة كبيرة على يونايتد رد المدافع الإسباني "سيكون شيئا غريبا إن حدث ذلك".

وأضاف "سيعتمد يونايتد على المرتدات عن طريق استغلال سرعة ماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو وسنحاول السيطرة على الركلات الثابتة إذ أن الإنجليز جيدون فيها".

وأكمل "مانشستر يونايتد فريق عريق وكبير ومثل أي فريق في أي مكان يمر بأوقات صعبة".

وانتقل بيكيه للحديث عن مسيرته مع يونايتد التي استمرت لأربعة أعوام من 2004 إلى 2008 والتي تخللها إعارة إلى ريال سرقسطة.

وقال بيكيه: "وصلت إلى مانشستر في الـ17 من عمري وكان أولي جونار سولشاير من القدماء في الفريق ولكنه ساعدني على التأقلم وأنا سعيد من أجله لأنه أصبح مدربا للفريق ويلعبون بشكل جيد معه".

وأكمل "ستكون مباراة خاصة لي فوصلت إلى هنا كطفل وغادرت وأنا رجل وتعلمت الكثير هنا ولن أنسى ذلك".

وتابع "ذهبت إلى أفضل ملاعب إنجلترا في مسيرتي إلا أولد ترافورد مع برشلونة وأتطلع إلى اللقاء".

وعن ضغط الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا قال: "لا نشعر بالضغط بسبب الرغبة في الفوز بها فالكثير منا حقق اللقب أكثر من مرة والمرة الأخيرة لنا كانت في 2015".

وأتم "سيكون ضغطا كبيرا لو لم نفز باللقب لـ10 أعوام لكن الآن نريد تخطي تلك المرحلة وبلوغ نصف النهائي ونحن نشعر بالحماس".

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