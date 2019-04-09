نظام جديد للمسابقات الإسبانية.. سوبر رباعي وكأس من جولة واحدة

ستكون إسبانيا بصدد تغييرات جذرية في نظام مسابقاتها الكروية، خلال الموسم المقبل، 2019\2020.

لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استعرض اليوم الثلاثاء أمام أعضائه، مقترحين لتعديل نظام مسابقة كأس السوبر، ومسابقة كأس الملك، انطلاقا من الموسم المقبل.

ومن المفترض أن تتم الموافقة على المقترح يوم 29 أبريل خلال الجمعية العمومية غير العادية، التي ستشهد أيضا اعتماد الجدول المبدئي للموسم المقبل.

كأس السوبر

مباراة كأس السوبر الإسباني تقام عادة بنظام الذهاب والإياب بين بطل الدوري والكأس مطلع الموسم، نظام تم تعديله في الموسم الحالي عندما فاز برشلونة باللقب على حساب إشبيلية في مدينة طنجة المغربية خلال مباراة من جولة واحدة وليس على نظام الذهاب والإياب.

فكرة إقامة كأس السوبر الإسباني خارج البلاد ستستمر وفقا لمقترح روبياليس، ولكن مع زيادة الفرق المتنافسة لتصل إلى 4، تتنافس بنظام خروج المغلوب من مباراتين، في شهر يناير، أي في منتصف الموسم وليس مطلعه.

كأس ملك إسبانيا

أما مسابقة الكأس فستشهد العودة لنظام الجولة الوحدة الذي كان معتمدا ما بين موسمي 1989\1990 و1999\2000، وليس الذهاب والإياب الذي شهدته النسخ السابقة.

ومن المنتظر أن تكون الملاعب المستضيفة لمباريات الكأس، هي الخاصة بالفرق الصغرى أو المنتمية للطبقات الأدنى.

مثال: فريق قسم أول يواجه فريق قسم ثالث، هذا يعني أن فريق القسم الثالث سيستقبل المباراة على ملعبه.

نظام الجولة الوحدة سيستمر في المسابقة حتى الدور نصف النهائي، والذي سيشهد خوض مواجهتي ذهاب وإياب، قبل المباراة النهائية التي تقام على ملعب يتم اختياره مسبقا كما هو النظام حاليا.

أندية دوري القسم الأول ستدخل المسابقة من الدور الإقصائي الأول، بينما ستُستثنى الأندية الأربعة المشاركة في كأس السوبر، لتبدأ كأس الملك من دور الـ32.

نظام الجولة الواحدة سيزيد من احتمالية حدوث مفاجآت وتوديع الفرق الكبرى بشكل مبكر، وهو ما كان مستبعدا في نظام الذهاب والإياب الذي يسمح لفرق القسم الأول في تعويض النتائج السلبية على ملعبها إيابا.

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