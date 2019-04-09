ليلة_الأبطال – مؤتمر سمولينج: واجهت رونالدو ومبابي.. أحضروا تحدي ميسي

يرى كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد نفسه محظوظا بمواجهة أفضل اللاعبين في العالم خلال الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا.

كريس سمولينج النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث سمولينج في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة برشلونة غدا الأربعاء قائلا: "إنه أمر أستمتع به".

وواصل "كنت محظوظا بما فيه الكفاية هذا الموسم لمواجهة كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي والآن سأواجه ليونيل ميسي، أنا أرحب بالتحدي".

وعن اللقاء قال: "الفريق أظهر أن العمل الجماعي ينتج أداء حتى أمام أفضل فريق في العالم".

وأتم المدافع الإنجليزي حديثه "عندما أجريت القرعة واتضح إننا سنواجه برشلونة ابتسمنا لأنه تحد جديد لنا وسنواصل ما بدأناه في هذا التحدي".

ويحل برشلونة غدا الأربعاء ضيفا على ملعب أولد ترافورد لملاقاة مانشستر يونايتد في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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