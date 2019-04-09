رسميا - الأرجنتين وكولومبيا تستقبلان كوبا أمريكا 2020 في أول تنظيم مشترك بتاريخ المسابقة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 18:12

كتب : FilGoal

كوبا أمريكا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عن إسناد استضافة كوبا أمريكا 2020 لدولتي الأرجنتين وكولومبيا.

النسخة التي ستغيّر نظام البطولة لتقام في السنوات الزوجية بعد عام واحد من نسخة 2019 على أرض البرازيل، ستشهد التنظيم المشترك الأول في تاريخ كوبا أمريكا.

وجاء الإعلان الرسمي بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري اللاتيني في ريو دي جانيرو اليوم الثلاثاء، بعد أن تقدمت الأرجنتين وكولومبيا بطلبي الترشح يوم 5 أبريل الجاري.

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وستشهد البطولة مشاركة 12 دولة، 10 من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلي ضيفين إضافيين.

ليتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 6 منتخبات، مع تأهل أول 4 عن كل مجموعة إلى دور خروج المغلوب الذي يبدأ من ربع النهائي.

وستضم مجموعة القسم الجنوبي: الأرجنتين، تشيلي، أوروجواي، باراجواي، بوليفيا، بالإضافة إلى دولة ببطاقة دعوة من خارج القارة.

بينما تضم المجموعة الشمالية: كولومبيا، البرازيل، فنزويلا، الإكوادور، بيرو، بالإضافة إلى ضيف من خارج القارة.

هذا الشكل المختلف للمسابقة، سيشهد خوض 38 مباراة في البطولة، أكثر بـ12 مباراة من الشكل الحالي، مما سيجعل كل منتخب يخوض 5 مباريات على الأقل.

النسخة رقم 47 من المسابقة القارية الأعرق، ستشهد تنظيما كولومبيا للمرة الثانية في تاريخ بلاد القهوة، بعد نسخة 2001 التي توجت خلالها بلقبها الوحيد.

أما الأرجنتين الأكثر استضافة لـ كوبا أمريكا، فتستضيفها للمرة العاشرة، بعد أن احتضنتها للمرة الأخيرة في 2011 وقت التوديع من ربع النهائي.

وتستضيف البرازيل النسخة المقبلة في صيف العام الحالي، ما بين 14 يونيو و7 يوليو 2019.

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