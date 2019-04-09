مران الأهلي – رمضان يشارك في جزء من التدريبات.. وسعد سمير يظهر على عكازين

خاض الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي، التدريب المسائي الأخير قبل مواجهة مصر للمقاصة غدا الأربعاء.

لاعبو الأهلي تدربوا اليوم السبت على ملعب مختار التتش في فرع الجزيرة، مران سيعقبه معسكر مغلق للفريق استعدادا لمواجهة المقاصة في الجولة 28 من الدوري المصري.

وقام المدرب مارتين لاسارتي بإعطاء محاضرة نظرية للاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران، الذي شاهده شادي محمد وسيد معوض لاعبي الفريق السابقين.

وخضع سعد سمير لعلاج طبيعي على هامش التدريب، بعد إصابته في أربطة الركبة خلال مباراة صن داونز التي خسرها الأهلي 0-5 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.

مدافع الأهلي ظهر مستعينا في حركته بعكازين، وحرص على متابعة مران الفريق بعد الانتهاء من جلسته العلاجية.

وشارك رمضان صبحي في التدريبات البدنية فقط، قبل أن يؤدي تدريبات منفردة بالركض حول الملعب لمدة 15 دقيقة، ولم يشارك مع بقية اللاعبين في التقسيمة أو شرح طريقة اللعب.

وواصل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق تدريباته التأهيلية في صالة الألعاب الرياضية "جيم"، ضمن البرنامج العلاجي الذي يخضع له للتعافي من إصابته في السمانة، في انتظار عودته للتدريبات بشكل تدريجي.

كما استمر حسام عاشور وأحمد الشيخ في تدريبات التأهيل البدني، فيما خضع وليد سليمان لتدريبات بدنية إضافية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 55 نقطة، فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - محاولات الزيادة لم تنجح.. 30 ألفا في مباراة الأهلي وصن داونز

مصدر في الكاف لـ في الجول: أبو تريكة و3 مصريين في "قائمة الأساطير" المدعوة لقرعة كأس الأمم

الأهلي لـ في الجول: نشكر الأمن على تفهمه.. لكن نطمح لزيادة عدد الجمهور ضد صن داونز

توتنام ومانشستر سيتي.. نظرة سريعة قبل الصدام الأوروبي

عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد الإعلان عن جدول الدوري كاملا