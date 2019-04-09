قائمة المصري – غياب فريد شوقي وطيارة.. وعودة جريندو ومسعود ضد الزمالك

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري عن قائمة فريقه التي تواجه الزمالك في الجولة 28 من الدوري المصري.

وغاب عن فريق جلال كل من فريد شوقي ومصطفى سلامة "طيارة" للإيقاف، ومحمد صالح للإيقاف وتأكد إصابته بالرباط الصليبي.

ويعود لدعم المصري محمد عبد اللطيف "جريندو" وأحمد مسعود.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد مسعود – محمود السيد – محمد شحاتة

الدفاع: أحمد شوشة – إسلام أبو سليمة – محمود حمد – عمر كمال عبد الواحد – كريم العراقي

الوسط: إيزي إيميكا – عمرو موسى – سعيد سينبوري – إسلام عيسى – محمد عبد اللطيف "جريندو" – عبد الناصر محمد "دي ماريا" – عبد الله بيكا – محمد جابر – حسين رجب – إسلام عطية

الهجوم: محمود وادي – إيزيكيال باسي – أوستين أموتو – حسام أشرف

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري بـ54 نقطة، بفارق نقطتين عن الأحمر، أما المصري فيأتي رابعا بـ42 نقطة.

اختر تشكيل المصري الأمثل للمواجهة

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