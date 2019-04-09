قائمة المصري – غياب فريد شوقي وطيارة.. وعودة جريندو ومسعود ضد الزمالك

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 15:37

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال مدرب المصري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري عن قائمة فريقه التي تواجه الزمالك في الجولة 28 من الدوري المصري.

وغاب عن فريق جلال كل من فريد شوقي ومصطفى سلامة "طيارة" للإيقاف، ومحمد صالح للإيقاف وتأكد إصابته بالرباط الصليبي.

ويعود لدعم المصري محمد عبد اللطيف "جريندو" وأحمد مسعود.

أخبار متعلقة

مصدر في الكاف لـ في الجول: أبو تريكة و3 مصريين في "قائمة الأساطير" المدعوة لقرعة كأس الأمم سويلم لـ في الجول: الزمالك سدد أموال حكم سموحة.. واليوم آخر فرصة لاستقدام أجنبي لـ المصري مصدر في الزمالك لـ في الجول: جروس رفض فكرة تبكير مباراة المصري

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد مسعود – محمود السيد – محمد شحاتة

الدفاع: أحمد شوشة – إسلام أبو سليمة – محمود حمد – عمر كمال عبد الواحد – كريم العراقي

الوسط: إيزي إيميكا – عمرو موسى – سعيد سينبوري – إسلام عيسى – محمد عبد اللطيف "جريندو" – عبد الناصر محمد "دي ماريا" – عبد الله بيكا – محمد جابر – حسين رجب – إسلام عطية

الهجوم: محمود وادي – إيزيكيال باسي – أوستين أموتو – حسام أشرف

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري بـ54 نقطة، بفارق نقطتين عن الأحمر، أما المصري فيأتي رابعا بـ42 نقطة.

اختر تشكيل المصري الأمثل للمواجهة

اقرأ أيضا

مصدر في الكاف لـ في الجول: أبو تريكة و3 مصريين في "قائمة الأساطير" المدعوة لقرعة كأس الأمم

عامر حسين لـ في الجول: الأمن وافق على حضور 30 ألفا لمباراة الأهلي وصن داونز.. ومحاولات للزيادة

سويلم لـ في الجول: الزمالك سدد أموال حكم سموحة.. واليوم آخر فرصة لاستقدام أجنبي لـ المصري

توتنام ومانشستر سيتي.. نظرة سريعة قبل الصدام الأوروبي

ليفربول وبورتو وجها لوجه.. أرقام صلاح ضد التنانين

في الدوري المصري الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

#ليلة_الأبطال – مؤتمر سمولينج: واجهت رونالدو ومبابي.. أحضروا تحدي ميسي 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رسميا - الأرجنتين وكولومبيا تستقبلان كوبا أمريكا 2020 في أول تنظيم مشترك بتاريخ المسابقة 26 دقيقة | أمريكا
زياش: أتمنى مشاركة رونالدو ضدنا.. وبنعطية أخبرني بأننا نقدر على تخطي يوفنتوس 35 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي – رمضان يشارك في جزء من التدريبات.. وسعد سمير يظهر على عكازين 55 دقيقة | الدوري المصري
فضل يكشف تفاصيل حفل قرعة كأس أمم إفريقيا ساعة | إفريقيا
مدرب صن داونز: الأهلي تعرض لنفس موقف أرسنال وريال مدريد.. وسأخبر أطفالي بما فعلته ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز 4 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم

قد ينال إعجابك