فان دايك: الإعلام هو سبب الضغط على صلاح

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 15:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ساوثامبتون

أشاد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بزميله محمد صلاح مشيرا إلى أن الأخير دائما يعمل بكد من أجل الفريق وأن الإعلام هو الذي ضخم مسألة غياب نجم مصر عن التسجيل لفترة طويلة.

وقال الهولندي في مؤتمر صحفي خاص بمواجهة ليفربول وضيفه بورتو يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا:"صلاح دائما نشط، دائما سعيد، دائما يعمل بكل قوة من أجل الفريق. هذا هو ليفربول، الكل يقدم ما عنده. الضغط جاء فقط من الإعلام. لا يزال صلاح يقدم موسما رائعا".

بعد 831 دقيقة غاب فيها صلاح عن التسجيل، هز نجم ليفربول شباك ساوثامبتون يوم الجمعة خلال لقاء انتصر فيه رفاق فان دايك بنتيجة 3-1 ليستعيدوا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة

مؤتمر ليلة الأبطال – كلوب: أرقام صلاح رائعة.. وعلينا احترام بورتو توتي يواجه فيجو في مباراة خيرية مصغرة حدث بالفعل.. الأهلي زار شباك أونيانجو بسداسية أبو ريدة يشكر الجيش بعد الموافقة على إقامة مباراة الأهلي في برج العرب والزمالك في السويس

وأثنى المدرب يورجن كلوب أيضا على صلاح في المؤتمر الصحفي فقال:"أفضل نموذج لنصف به موقف صلاح هو الفرصة التي سنحت له في ميونيخ (أمام بايرن ميونيخ في ثمن نهائي البطولة). كان قريبا جدا من التسجيل في لحظات كثيرة، سجل حتى الآن 18 هدفا وأرسل 7 أو 8 تمريرات حاسمة. رقم رائع. صلاح ناضج، ويعلم أن عليه بذل كثير من الجهد".

وشارك صلاح (26 عاما) في 43 مباراة بالموسم الحالي وسجل 21 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

ويأمل ليفربول تجاوز بورتو مثلما فعل في الموسم الماضي من البطولة حين أقصى الفريق البرتغالي من الدور ثمن النهائي.

ويستضيف ليفربول لقاء الثلاثاء على ملعب أنفيلد رود ثم يخوض الإياب في 17 إبريل على ملعب دراجاو.

ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب حسنية أغادير متحسرا: كان يمكننا الانتصار على الزمالك بهدفين على الأقل 32 دقيقة | إفريقيا
مصدر في الزمالك لـ في الجول: جروس رفض فكرة تبكير مباراة المصري 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يبدأ إنهاء إجراءات سفر مصطفى فتحي لـ ألمانيا مرة أخرى 51 دقيقة | الدوري المصري
وائل جمعة لـ في الجول: ما حدث للأهلي ضد صن داونز أمر نادر.. اللعب بثلاثي دفاعي هو الأفضل في العودة ساعة | إفريقيا
عبد الحفيظ: غرمت نفسي مثل الجميع لأن ما حدث غير مسبوق.. ومستعد لخوض الإياب أمام منزلي ساعة | إفريقيا
إصابة مدافع المصري بقطع في الربط الصليبي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز 4 مران الأهلي الأول بعد خماسية بريتوريا.. جلسة "عاصفة" مع الخطيب ورسالة من عبد الحفيظ للاعبين

قد ينال إعجابك