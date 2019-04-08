فان دايك: الإعلام هو سبب الضغط على صلاح

أشاد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بزميله محمد صلاح مشيرا إلى أن الأخير دائما يعمل بكد من أجل الفريق وأن الإعلام هو الذي ضخم مسألة غياب نجم مصر عن التسجيل لفترة طويلة.

وقال الهولندي في مؤتمر صحفي خاص بمواجهة ليفربول وضيفه بورتو يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا:"صلاح دائما نشط، دائما سعيد، دائما يعمل بكل قوة من أجل الفريق. هذا هو ليفربول، الكل يقدم ما عنده. الضغط جاء فقط من الإعلام. لا يزال صلاح يقدم موسما رائعا".

بعد 831 دقيقة غاب فيها صلاح عن التسجيل، هز نجم ليفربول شباك ساوثامبتون يوم الجمعة خلال لقاء انتصر فيه رفاق فان دايك بنتيجة 3-1 ليستعيدوا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

وأثنى المدرب يورجن كلوب أيضا على صلاح في المؤتمر الصحفي فقال:"أفضل نموذج لنصف به موقف صلاح هو الفرصة التي سنحت له في ميونيخ (أمام بايرن ميونيخ في ثمن نهائي البطولة). كان قريبا جدا من التسجيل في لحظات كثيرة، سجل حتى الآن 18 هدفا وأرسل 7 أو 8 تمريرات حاسمة. رقم رائع. صلاح ناضج، ويعلم أن عليه بذل كثير من الجهد".

وشارك صلاح (26 عاما) في 43 مباراة بالموسم الحالي وسجل 21 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

ويأمل ليفربول تجاوز بورتو مثلما فعل في الموسم الماضي من البطولة حين أقصى الفريق البرتغالي من الدور ثمن النهائي.

ويستضيف ليفربول لقاء الثلاثاء على ملعب أنفيلد رود ثم يخوض الإياب في 17 إبريل على ملعب دراجاو.