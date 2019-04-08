توتي يواجه فيجو في مباراة خيرية مصغرة

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 15:13

كتب : FilGoal

فرانشسكو توتي - ملك روما غير المتوج والمتوج بكأس العالم لم تسنح له الفرصة للتتويج بدوري الأبطال.

أعلن نادي روما عبر موقعه إقامة مباراة خيرية في 2 يونيو المقبل بين فريقين قوام كل منهما 3 لاعبين يقود فرانشيسكو توتي واحدا ولويس فيجو الآخر.

وستقام مباراة "ليلة الملوك في روما" كما سماها النادي الإيطالي في ملعب تنس بجوار استاد أوليمبيكو بالعاصمة روما وسيتم تحويل الملعب مؤقتا إلى ميدان للعب كرة القدم.

وستخصص عائدات المباراة لصالح مستشفى للأطفال يدعمها توتي منذ فترة طويلة.

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ومدة المباراة ساعة، كل شوط زمنه 30 دقيقة وسيحاط الملعب بألواح زجاجية تمنع خروج الكرة وتضمن استمرارها في الملعب.

وقال توتي خلال الإعلان عن المباراة:"ستكون ليلة مثيرة. سيكون بجانبي لويس (فيجو) أحد أعظم اللاعبين الذين واجهتهم على الإطلاق، والعديد من اللاعبين الكبار سيتم الإعلان عنهم خلال الأسابيع المقبلة".

وواصل "أتمنى نفاد التذاكر لأن المباراة خيرية. الحديث سيستمر في الانعقاد أيضا في السنوات المقبلة بحضور عظماء آخرين".

بينما علق فيجو النجم السابق لبرشلونة "عندما اتصل بي توتي وافقت على الفور. هو واحد من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ. خوض هذه المباراة بجانب أسماء عظيمة أخرى ومن أجل قضية رائعة، سيجعلها أمسية خاصة".

وأتم "مشجعو روما متحمسون دائماً، ولهذا السبب أنا متأكد من دعمهم للحدث بقوة".

توتي فيجو

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