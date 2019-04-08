تقرير: ريال مدريد يريد هازارد قبل نهاية الموسم

يسعى ريال مدريد جاهدا للحصول على خدمات إيدين هازارد نجم تشيلسي اليوم قبل الغد وتقول صحيفة تليجراف الإنجليزية إن النادي الإسباني يأمل إتمام الصفقة قبل نهاية الموسم الحالي.

وأشارت تليجراف إلى أن المفاوضات بدأت فعلا بين الناديين ومنتظر في الأسبوع الحالي استئنافها من قبل مسؤولي ريال مدريد سعيا لإحراز تقدم في الصفقة.

وتقول الصحيفة إن هازارد (28 عاما) لا ينوي تجديد عقده الذي ينتهي مع تشيلسي في 2020.

وتقدر القيمة السوقية للاعب البلجيكي بمائة مليون جنيه إسترليني لكن بطل دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم لا يريد دفع أكثر من 85 مليون إسترليني.

وصرح هازارد سابقا بأنه يتمنى اللعب يوما تحت قيادة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا السابق.

ويسعى ريال مدريد لدعم صفوفه بلاعبين مميزين بعد موسم متواضع ودع فيه دوري أبطال أوروبا مبكرا وغادر كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي ولقب الدوري في طريقه إلى برشلونة.