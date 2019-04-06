مؤتمر ساري: يجب أن نفوز بكل المباريات دون النظر لنتائج المنافسين

اعترف ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي بصعوبة المنافسة على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة وست هام يونايتد: "اعتقد أن الجزء الأخير من الموسم سيكون صعبا للغاية بالنسبة لكل الفرق التي تنافس على دخول المربع الذهبي".

المدرب الإيطالي أضاف "يجب فقط أن نقاتل ونفكر في المباريات المتبقية لنا من أجل تحقيق الفوز دون النظر لنتائج المنافسين".

وأكمل "لسنا قادرين على تحقيق الفوز في كل المباريات ولكننا نحاول الانتصار في كل مواجهة سواء داخل أرضنا أو خارجها".

وواصل حديثه "الآن علينا أن نلعب كل مباراة من أجل الفوز ومن ثم سنرى ماذا سيحدث".

ولا يزال تشيلسي يتبقى له مباريات قوية خارج ملعبه أمام ليفربول ومانشستر يونايتد.

ويتنافس على المركزين الثالث والرابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 4 فرق وهم توتنام وأرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

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