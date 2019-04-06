التشكيل - ميسي وبيكيه يعودان أمام أتليتكو في مباراة الحسم

عاد ليونيل ميسي قائد برشلونة لتشكيلة فريقه الأساسية في مواجهة أتليتكو مدريد بالجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

ميسي دخل بديلا في مباراة الجولة الماضية أمام فياريال وسجّل هدفا، لكنه يبدأ منذ البداية بشكل طبيعي أمام أتليتكو اليوم السبت.

كما أعاد المدرب إرنستو فالفيردي مدافعه جيرارد بيكيه والذي غاب عن مباريات الدوري لأول مرة في مواجهة فياريال.

في المقابل يبدأ دييجو كوستا في تشكيلة أتليتكو مدريد بدلا من ألفارو موراتا الذي يبقى على مقاعد البدلاء.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، فيما يطارده أتليتكو مدريد برصيد 62 نقطة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - أرتور ميلو - فيليبي كوتينيو

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز

دكة البدلاء: ياسبر سيليسن - نيلسون سيميدو - خيسون موريو - صامويل أومتيتي - كارلس ألينيا - مالكوم - كيفن برنس بواتينج

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: سانتياجو أرياس - خوسيه ماريا خيمينيز - دييجو جودين - فيليبي لويس

الوسط: توماس بارتي - رودري - كوكي - ساؤول نيجيز

الهجوم: دييجو كوستا - أنطوان جريزمان

دكة البدلاء: أنطونيو أدان - ستيفان سافيتش - خوانفران توريس - فيتولو - نيكولا كالينيتش - أنخيل مارتين كوريا - ألفارو موراتا

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