لاعب ريال مدريد: 4 نصائح من زيدان بين الشوطين ساهمت في فوزنا على إيبار

السبت، 06 أبريل 2019 - 19:28

كتب : FilGoal

ريجيلون - ريال مدريد

كشف سيرخيو ريجيلون لاعب ريال مدريد، أن تعليمات زين الدين زيدان بين الشوطين كانت سببا في قلب التأخر أمام إيبار.

ريال مدريد فاز بعد أن أنهى الشوط الأول متأخرا بالدوري لأول مرة هذا الموسم، وتخطى إيبار بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة 31 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح ريجيلون بعد المباراة: "زيدان أخبرنا بـ4 نصائح بين الشوطين. توجب علينا أن نتحلى بالهدوء، نحن نمر بموسم سيئ. نحن محترفون وعلى دراية كاملة بأدوارنا".

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الظهير الأيسر الشاب الذي خاض أولى دقائقه تحت قيادة زيدان: "أعمل بجد كل يوم حتى أحصل على أي دقائق ممكنة، لا يمكنك أن تحزن عندما تلعب في أفضل فريق بالعالم، أنا جائع، أريد أن ألعب دائما. أنا أتنافس مع أفضل لاعبي العالم".

وأضاف ريجيلون الذي كان لاعبا مفضلا للمدرب السابق سانتياجو سولاري على حساب مارسيلو: "زيدان يحفزنا بشكل مميز، إنه شخص مهم للغاية في هذا النادي، ولكني لا أعتقد أن هذه المباريات اختبار لنا لأجل الموسم المقبل".

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