خاص صور – شيكابالا يتدرب منفردا استعدادا للموسم المقبل

السبت، 06 أبريل 2019 - 11:11

كتب : أحمد مصطفى

شيكابالا يتدرب منفردا استعدادا للموسم المقبل

يحاول محمود عبد الرازق "شيكابالا" البقاء في مستواه وعدم التأثر بفترة الغياب عن الملاعب من خلال التدريبات بشكل منفرد.

ويتدرب شيكابالا بشكل انفرادي يوميا، ورفقة محمد خليفة لاعب الزمالك السابق، والداخلية الحالي استعدادا للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعود شيكابالا إلى صفوف نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل، حسبما أعلنت إدارة النادي في وقت سابق.

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صاحب الـ33 عاما بدأ الموسم الجاري معارا من الزمالك إلى فريق أبولون اليوناني، إلا أنه لم يستكمل عقده مع الفريق وعاد لمصر ليبقى بدون فريق حتى بداية الموسم المقبل.

وشارك شيكابالا هذا الموسم في 11 مباراة مع أبولون بين الدوري والكأس، سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

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