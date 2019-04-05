بالفيديو – هدف ماراثوني في ملخص لمسات صلاح ضد ساوثامبتون

ركض أكثر من 75 مترا لتسجيل أحد أهم أهداف ليفربول خلال الموسم الجاري فهو يساوي ثلاث نقاط والعودة لصدارة الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح هدفا في انتصار ليفربول اليوم الجمعة على ساوثامبتون في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف.

وتسبب ذلك الهدف وبعده الذي سجله جوردان هندرسون في تصدر ليفربول لجدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن ملاحقه مانشستر سيتي وللأخير لقاء أقل.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 50 لصلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

كما أنه أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لذلك الرقم بعد 69 مباراة ليتفوق على فيرناندو توريس بـ72 لقاء ولويس سواريز بـ86 مباراة.

أما بالنسبة للبريميرليج فصلاح هو ثالث أسرع لاعب يصل لـ50 هدفا بعد آلان شيرار مع بلاكبيرن في 66 لقاء ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 68 لقاء.

وحصل صلاح على جائزة رجل المباراة من قبل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية.

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