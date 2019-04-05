بالفيديو – ما أغلى الـ50.. صلاح يدك ساوثامبتون ويدخل تاريخ ليفربول

فك نجم ليفربول محمد صلاح الاشتباك بين فريقه وبين ساوثامبتون ودك شباك القديسين بهدف رائع.

ويستضيف ساوثامبتون منافسه ليفربول في ملعب سانت ماري في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 80 تسلم صلاح الكرة في منتصف ملعب ليفربول وانطلق بقوة بسرعته المعهودة.

وكان روبرتو فيرمينو يركض بجوار صلاح ولكن فضل الملك المصري الاعتماد على نفسه.

وسدد صلاح كرة رائعة بيسراه لتسكن شباك ساوثامبتون ويعلن عن الهدف الثاني لليفربول في اللقاء.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 50 لصلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

كما أنه أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لذلك الرقم بعد 69 مباراة ليتفوق على فيرناندو توريس بـ72 لقاء ولويس سواريز بـ86 مباراة.

أما بالنسبة للبريميرليج فصلاح هو ثالث أسرع لاعب يصل لـ50 هدفا بعد آلان شيرار مع بلاكبيرن في 66 لقاء ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 68 لقاء.

وأنهى صلاح بذلك صيامه عن التهديف الذي استمر لسبع مباريات وهي أطول فترة في مسيرته لا يهز فيها شباك الخصوم.

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