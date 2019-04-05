"كانت مغامرة بكل تأكيد ولكن عقب الفوز على النصر للتعدين شعرت أن عمل عام كامل كُلل بنجاح وكان شعورا رائعا جدا" مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان.

وقاد عبد العاطي أسوان ليكون أول فريق يضمن تأهله للدوري الممتاز قبل جولتين على نهاية مباريات القسم الثاني بتصدره لمجموعة الصعيد.

وتحدث عبد العاطي لـFilGoal.com قائلا: "كنت مدرب عام مع مختار مختار لسنوات أينما ذهب أنتقل معه والبعض تخوف من تلك الخطوة أن أصبح الرجل الأول وفي الدرجة الثانية وليس الممتاز".

وتابع "التغير كان كبيرا والبعض شعر بالخوف من حدوث نتائج سلبية ولكنني نجحت بعد عام واحد فقط من تولي المسؤولية وجنيت ثمار العمل مع فريق مميز ورأيت النجاح بعيني عقب الفوز على النصر للتعدين".

وعن أي دوري أصعب القسم الثاني أم الممتاز قال عبد العاطي: "الدرجة الثانية بكل تأكيد".

وبرر اختياره "البنية التحتية ليست جاهزة مثل الدوري الممتاز وبما إنني كنت في مجموعة الصعيد فكنا نسافر كثيرا على عكس الدوري الممتاز".

وعن الصفقات التي يريد إبرامها في الموسم ومتى ينتهي تعاقده قال: "لم أجتمع بمجلس الإدارة حتى الآن وهناك مباراتين أمامنا وبعدها سنحدد كل شيء".

وأضاف "بالتأكيد أريد الاستمرار مع الفريق فتعاقدي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولكن أرغب في المواصلة مع أسوان".

وبسؤاله عن هداف القسم الثاني مهاجم الفريق سيلا قال: "هو لاعب صغير جدا وهو هداف المسابقة وسوف يتطور أكثر فأكثر".

وأتم "أنصحه بالبقاء لعام آخر على أقل تقدير مع أسوان ليتطور أكثر وبعدها ينظر في مستقبله ووقتها سيستفيد هو فنيا وأسوان يستفيد ماديا بل ويستطيع سيلا الاحتراف في أحد الأندية الأوروبية مباشرة".

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