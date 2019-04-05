بالفيديو – كيتا ينقذ ليفربول برأسية كالرصاصة

أنقذ نابي كيتا ليفربول من معاناة استمرت 27 دقيقة بتأخره بهدف أمام ساوثامبتون وأدرك هدف التعادل.

ويستضيف ساوثامبتون منافسه ليفربول في ملعب سانت ماري في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 36 تسلم محمد صلاح الكرة وأرسل عرضية شتتها دفاع ساوثامبتون.

ووجد ترينت ألكسندر أرنولد الكرة في الناحية اليمنى وأرسل عرضية متقنة إلى كيتا الذي هرب من رقابة مدافعي القديسين.

وحول كيتا العرضية برأسية قوية لم يستطع معها حارس ساوثامبتون أنجوس جان سوى المحاولة للتصدي لتصويبته ولكن الكرة لمست يده وسكنت الشباك لتعلن عن هدف التعادل لليفربول.

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