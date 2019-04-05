بالفيديو – يا رباه.. حارس ساوثامبتون يمنع ماني من التسجيل بعد عرضية صلاح

الجمعة، 05 أبريل 2019 - 21:24

كتب : FilGoal

صلاح - ماني - ليفربول

وقف أنجوس جان حارس مرمى ساوثامبتون حائلا أمام ساديو ماني لاعب ليفربول ومنعه من تسجيل هدفا من صناعة محمد صلاح.

ويستضيف ساوثامبتون منافسه ليفربول في ملعب سانت ماري في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 15 تسلم صلاح الكرة في الناحية اليمنى وأرسل عرضية متقنة إلى ماني داخل منطقة الجزاء.

وحول ماني العرضية برأسية قوية ولكن الكرة ارتدت من حارس مرمى ساوثامبتون وسدد نابي كيتا الكرة مباشرة.

ولكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج لتضيع فرصة هدف محقق على ليفربول.

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