بالفيديو – بداية ولا أروع لساثامبتون.. دك ليفربول بهدف مبكر

لم يتخيل ساوثامبتون أن يحظى بتلك البداية الرائعة أمام ليفربول ولكنها حدثت واستطاع الفريق الملقب بالقديسين هز شباك الحُمر.

ويستضيف ساوثامبتون منافسه ليفربول في ملعب سانت ماري في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة التاسعة تسلم شين لونج الكرة داخل منطقة الجزاء بعدما هرب من رقابة قائد ليفربول فيرجيل فان دايك.

وسدد لونج الكرة بيمناه لتسكن شباك أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول وتعلن عن الهدف الأول لساوثامبتون.

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