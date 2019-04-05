التشكيل – صلاح أساسي أمام ساوثامبتون
الجمعة، 05 أبريل 2019 - 20:09
كتب : FilGoal
يتواجد محترفنا المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول في مواجهة ساوثامبتون.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ليفربول يحل ضيفا على ساوثامبتون في انطلاق الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.
محترفنا المصري محمد صلاح يلعب أساسيا أمام ساوثامبتون، بجانب ساديو ماني وربرتو فيرمينو.
ويلعب يورجن كلوب بالثلاثي جيني فينالدوم وفابينيو ونابي كيتا في وسط الملعب.
بينما يتواجد الرباعي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون أمام أليسون بيكر حارس المرمى.
إليكم التشكيل الأساسي للريدز في مباراة اليوم! 👊#ساوثامبتون_ليفربول pic.twitter.com/SJYWMMdhaO— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 5, 2019
ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.
The teams are in! 🔴⚪
Here's how #SaintsFC line-up to face #LFC tonight in the #PL at St Mary's: pic.twitter.com/mTrjcZNEPD— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 5, 2019
بينما ساوثامبتون في المركز الـ 16 برصيد 33 نقطة.
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