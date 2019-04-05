التشكيل – صلاح أساسي أمام ساوثامبتون

الجمعة، 05 أبريل 2019 - 20:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ساوثامبتون

يتواجد محترفنا المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول في مواجهة ساوثامبتون.

ليفربول يحل ضيفا على ساوثامبتون في انطلاق الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

محترفنا المصري محمد صلاح يلعب أساسيا أمام ساوثامبتون، بجانب ساديو ماني وربرتو فيرمينو.

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ويلعب يورجن كلوب بالثلاثي جيني فينالدوم وفابينيو ونابي كيتا في وسط الملعب.

بينما يتواجد الرباعي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون أمام أليسون بيكر حارس المرمى.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

بينما ساوثامبتون في المركز الـ 16 برصيد 33 نقطة.

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