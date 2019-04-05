التشكيل – صلاح أساسي أمام ساوثامبتون

يتواجد محترفنا المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول في مواجهة ساوثامبتون.

ليفربول يحل ضيفا على ساوثامبتون في انطلاق الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

محترفنا المصري محمد صلاح يلعب أساسيا أمام ساوثامبتون، بجانب ساديو ماني وربرتو فيرمينو.

ويلعب يورجن كلوب بالثلاثي جيني فينالدوم وفابينيو ونابي كيتا في وسط الملعب.

بينما يتواجد الرباعي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون أمام أليسون بيكر حارس المرمى.

إليكم التشكيل الأساسي للريدز في مباراة اليوم! 👊#ساوثامبتون_ليفربول pic.twitter.com/SJYWMMdhaO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 5, 2019

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

بينما ساوثامبتون في المركز الـ 16 برصيد 33 نقطة.

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