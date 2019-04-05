جناح بورنموث عن الارتباط بـ أرسنال: لن أكذب أنا سعيد بذلك للغاية.. هم فريق هائل

فتح الاسكتلندي ريان فريزر جناح نادي بورنموث الإنجليزي الباب أمام إمكانية رحيله في الصيف المقبل متجها إلى أرسنال.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في تقرير حصري سابق لها رغبة أرسنال في التعاقد مع فريزر، قبل أن تؤكد صحيفة تايمز وإذاعة بي بي سي، رغبة المدفعجية.

وتحدث ريان فريزر عن الارتباط بالانتقال لـ أرسنال، قائلا: "لن أكذب عليكم، أنا سعيد للغاية بذلك".

وأوضح في تصريحاته مع سكاي "هذا يعني أنك تقوم بالعمل الصحيح".

وتابع "هم – أرسنال – فريق هائل جدا. عندما يكون اسمك مرتبط بهم، فأنت تفكر مباشرة أنك تقدم عملك بشكل صحيح".

وكرر "لن أكذب. أنا أشعر بشعور رائع للغاية وخصوصا أن ذلك الاهتمام من فريق كبير".

وأردف "الآن أنا سوف استمر فيما أفعله وأحاول مساعدة نفسي ومساعدة بورنموث على تحقيق الانتصارات، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

واعترف ايدى هاو مدرب بورنموث بـ"قلقه الهائل من احتمالية رحيل فريزر من الفريق"، وخصوصا أنه لم يوقع حتى الآن على العرض الجديد الذي قدمه النادي الإنجليزي، وفقا لتصريحات المدرب مع إذاعة بي بي سي.

Eddie Howe's admitted he's worried that Ryan Fraser could leave this summer Bournemouth have offered Fraser a new deal, but he's yet to sign... Hear more from Howe in the @BBCRadioSolent Sports Hour from 6 🔊👉 https://t.co/up4NkJjy1V #afcb 🍒 pic.twitter.com/0Zq2PdZyLK — BBC Solent Sport (@solentsport) April 5, 2019

صاحب الـ 25 عاما ينتهي عقده مع بورنموث في 2020 وحتى الآن لم يُجدد عقده مع الفريق الإنجليزي.

ولعب فريزر 36 مباراة هذا الموسم بقميص بورنموث ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 11 هدفا من بينهم 10 في الدوري.

ويعد الجناح الاسكتلندي هو ثاني أكثر لاعبا صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ 10 أهداف، خلف إدين هازارد الذي صنع 11 هدفا.

ريان صنع 21 فرصة محققة لـ بورنموث في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كأكثر لاعب في الدوري صناعة للفرص.

ويحتل بورنموث المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة من 32 مباراة، بينما أرسنال في المركز الرابع بـ 63 نقطة من 31 مباراة.

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