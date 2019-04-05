بلا أي تغييرات.. الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة بيراميدز

استقر سيدومير يانيفسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي على استدعاء نفس الأسماء التي تواجدت أمام المقاولون العرب، لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز.

الإسماعيلي يواجه بيراميدز يوم السبت في الثامنة مساءً في الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

وضم يانيفسكي 20 لاعبا في قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة بيراميدز، بلا أي تغييرات.

قائمة الإسماعيلي أمام المقاولون في اللقاء الماضي الذي انتهى بفوز الدراويش بثنائية مقابل لا شيء، تتواجد بنفس الأسماء بلا أي تغييرات لمواجهة بيراميدز.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، بينما بيراميدز في المركز الثالث بـ 51 نقطة من 25 مباراة.

وفيما يلي قائمة الإسماعيلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمود رضا – أيمن رجب.

الدفاع: طارق طه – علاء عبد العظيم – محمود متولي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد مجدي – ريتشارد بافور – أحمد أيمن.

الوسط: محمد الضرف – محمود عبد العاطي "دونجا" – عبد الرحمن مجدي – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامي – كريم بامبو.

الهجوم: أودا مارشال – بنسون شيلونجو.

ويمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز من هنا

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